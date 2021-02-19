Ülkedeki önemli Osmanlı camilerinden olup Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından temellerine kadar yıkıldıktan sonra 2019'da yeniden ibadete açılan caminin minaresinde hasar belirlendi.

Camiyi ziyaret eden Gorazde Müftüsü Remzija Pitic, saldırının muhtemelen iki gün önce gerçekleştirildiğini belirterek hasarın fark edilmesinin ardından durumun polise bildirildiğini söyledi.

[Tarihi Alaca Cami'nin minaresi | Fotoğraf: AA]

Minarede hasar tespit ettiklerini kaydeden Pitic, "Büyük ihtimalle silahlı bir saldırı söz konusu. Bu, bizi çok üzdü. Üzülmemizin nedeni Foça halkının Alaca Cami'nin yeniden inşası sırasında ve sonrasında bu camiyi benimsemiş olması. Bu saldırı, bu güzelliğe tahammül edemeyen insanların var olduğunu gösteriyor" dedi.

Camiye saldırı kınandı

Foça'da ruhsatsız çok sayıda silah bulunduğunu ifade eden Pitic, "Bildiğim kadarıyla Bosna Hersek kanunları yüksek kalibreli silah bulundurulmasına izin vermiyor ancak camide meydana gelen hasara basit bir silahın neden olamadığı görülüyor" açıklamasını yaptı.

Olayın aydınlatılmasını umduklarını dile getiren Pitic, Boşnak halkının bu tür provokasyonlara rağmen bu bölgede yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) de Alaca Cami'ye yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Bosna'nın incisi: Alaca Camii

Muhteşem mimarisi ile "Bosna'nın incisi" ya da "Foça'nın güzelliği" olarak da adlandırılan tarihi cami, Bosna Hersek'in koruma altındaki kültür mirası listesinde de yer alıyor.

Bosna Hersek'te klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki ilk camilerden olan Alaca Cami, Bosna Savaşı sırasında 1992'de Sırplar tarafından dinamitle temellerine kadar yıkıldı.

[Bosna Hersek Alaca Cami | Fotoğraf: AA]

Caminin taşları, bugünkü yerinden yüzlerce metre uzaktaki iki farklı noktada bulundu. Alaca Cami'nin yıkılması, Sırpların bölgedeki Müslüman izlerini silmeye çalıştığının en büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor.

İlk kez 1549'da inşa edilen Alaca Cami'nin yeniden inşası 2014'de başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edilen cami, 2019'da ibadete açıldı.