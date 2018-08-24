Bosna Hersek'teki Ferhadiye Camii'ne silahlı saldırı

Banja Luka Müftülüğü, Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde bulunan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından aslına uygun yeniden inşa edilerek 2016'da ibadete açılan camiye, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, "Ferhadiye'ye yapılan saldırı hepimize yapılmıştır zira söz konusu cami tüm Müslümanlara bırakılmış bir miras, tüm vatandaşların da kültürel ve tarihi mirasıdır" denildi.

Ölen, yaralanan olmadı

Olay "terör saldırısı" olarak nitelendirilirken, yetkili kurumlara saldırıyı düzenleyenlerin cezalandırılması çağrısı yapıldı.

Saldırıda ölen, yaralanan olmazken, camide hasar oluşup oluşmadığına dair bilgi verilmedi.

Osmanlı Devleti'nin Bosna Beylerbeyi Ferhat Paşa tarafından 1579'da yaptırılan ancak Bosna'daki savaş sırasında 7 Mayıs 1993'te Sırplar tarafından temeline dinamit yerleştirilerek yıkılan cami, Türkiye’nin desteğiyle restore edilmişti.

Kaynak: AA