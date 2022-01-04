Bosna Hersek'te "Eko Akcija" Derneği Sözcüsü Anes Podic, bu yıl hava kirliliğinin sadece Saraybosna ile sınırlı olmadığının altını çizerek "Neredeyse Bosna Hersek'te bütün şehirler aynı sorunla mücadele etmeye çalışıyor. Saraybosna'nın yanı sıra Banyaluka, Tuzla ve Zenitsa, hava kirliliğinin en fazla hissedildiği şehirler arasında yer alıyor." açıklamasını yaptı.

Podic, Dünya Bankası'nın Bosna Hersek'te hava kirliliğine bağlı ölümlerin yıllık 3 bin 400, Avrupa Çevre Ajansı'nın da 5 bin civarında olduğunu belirlediğini ifade ederek "Bu sayılar çok fazla. Neredeyse Bosna Hersek'te yaşanan ölümlerin yüzde 20'si hava kirliliğine bağlı nedenlerden kaynaklanıyor." dedi.

Riskli grupların gerekli olmadıkça evden çıkmamaları istendi

Özellikle akciğer ve kalp hastalarının, solunum yetmezliği bulunanların, hamileler, bebekler, çocuklar ve yaşlıların kirli havayı solumaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Podic, "Bu hastalar ve yaş grupları hava kirliliği olduğu zamanlarda, gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmamalıdır." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bosna Hersek'teki en büyük problemin, organize edilememiş bir toplum olduğunu söyleyen Podic, "Evlerimizde ısınmak için her şeyi yakabiliyoruz. İstediğimiz aracı istediğimiz türden bir yakıtla kullanabiliyoruz. Tüm bunlar hava kirliliğine olumsuz yönde etki ediyor. Bir kontrol sistemimiz maalesef yok." açıklamasını yaptı.

"Bu sorun, tüm toplumun sorunu haline gelmeli"

Podic, Bosna Hersek’te siyasetçilerin hava kirliliği sorununu çözmek için çaba sarf etmediği eleştirisinde bulundu ve şunları söyledi:

"Sobalar ve sobalarda yakılanlar, en büyük problemimiz. İnsanlar doğalgazla ısınma noktasında çok yavaş. Her yıl birkaç yüz vatandaş doğal gaza geçiş yapıyor. Bu tempoyla, hava kirliliği sorununu çözmek yüzyıllar alır. Bu sorun, tüm toplumun sorunu haline gelmelidir."

Vatandaşları uyarılar konusunda daha hassas olmaya çağıran Podic, hava kirliliğinin yaşandığı dönemlerde şehirden uzaklaşarak havanın temiz olduğu yerlere gidebilecek imkanı olanların, bunu muhakkak yapması gerektiğine işaret edildi.