Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham edilen ve önceki gün gözaltına alınan 7 kişinin serbest kalmaları durumunda kaçma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesi bulunduğundan tutuklandıkları açıklandı.

Bosna Savaşı sırasında Biyelyina şehri yakınlarında Balatun bölgesinde 7'si çocuk, 8'i kadın toplam 22 Boşnak'ın öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanacaklar arasında Boşnakların infazıyla doğrudan bağlantısı bulunduğu düşünülen kişiler de yer alıyor.

Savaşta 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Bosna'da, 1 Mart 1992'de başlayan savaş, 14 Aralık 1995'e kadar sürmüştü.

Savaş sırasında 100 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı.