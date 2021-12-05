Ürdün’de Salt Devlet Hastanesi'nde 10 hastanın ölümünden sorumlu olmakla suçlanan 13 kişinin davası görüldü.

Duruşmada, hastane görevlilerinden 5 kişiye üçer yıl hapis cezası ile 3 bin 575 dinar para cezası verilirken, 8 sanığın da beraatına hükmedildi.

Ceza alanların hastanenin o dönemki müdürü, müdür yardımcısı ile oksijenden sorumlu teknikerleri olduğu belirtildi.

Mahkeme kararına temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanı'nı koltuğundan etti

Salt Devlet Hastanesi'nde 13 Mart'ta yaşanan merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 10 hasta hayatını kaybetmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hastaneyi ziyaret ederek krize bizzat müdahale etmişti. Kral Abdullah, hastane müdürünün derhal istifasını isteyerek, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ı da görevden almıştı.

Ancak olay ülkede büyük infiale yol açmış ve devlet idaresinde izlenen yöntemin değiştirilmesi talepleri hükümetin istifasının istendiği protestolara dönüşmüştü.