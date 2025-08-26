Borrell: AB'nin Gazze'deki katliam karşısındaki hareketsizliği yargıya taşınmalı

Borrell, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentindeki Uluslararası Menendez Pelayo Üniversitesinin organize ettiği yaz seminerlerine katılımı sırasında basına açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında AB'nin sözden öteye gidemeyen tavrını eleştiren Borrell, "Avrupa kurumlarının yapması gerekeni yapması için birinin yasal işlem başlatması gerekecek. Çünkü Avrupa kurumları bunu yapmak istemiyor gibi görünüyor. Ancak adalet mahkemeleri denen bir şey var. Avrupa'nın bu eylemsizliği oraya taşınabilir." dedi.

Borrell, AB kurumlarını İsrail'e karşı "basitçe ve kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmamakla" eleştirerek, "İsrail'in yaptıklarına karşı eğer Avrupa hiçbir somut adım atmazsa durum öyle bir noktaya ulaşacak ki, Avrupa sadece zaten kaybettiği ruhuyla kalmayıp, itibarsızlığı dünyanın geri kalanına da sıçrayacak. Bu da AB'nin insan haklarını savunmak için herhangi bir politika izlemesini engelleyecek." ifadelerini kullandı.

"Dünya için kesinlikle kabul edilemez bir trajedi"

AB'nin İsrail'e karşı hep tereddüt ile hareket ettiğini, "yaptırım önerisi getiririz deyip sonra vazgeçtiğini" aktaran Borrell, "Bu yüzden Avrupa'da bir devletin, bir kurumun veya meşruiyeti olan birinin tüm kartları masanın üzerine koyup, Avrupa kurumlarını harekete geçirmeye zorlamak için mahkemelere başvurmalı." diye konuştu.

AB Yüksek Temsilciliği görevini 2019-2024 yılları arasında yapan Borrell, "İsrail'in insan haklarını ihlal ettiğinin açık olduğunu, AB'nin harekete geçmemesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İsrail'in sadece ahlaki suç ortağı değil, siyasi hatta idari sorumluluk ortağı da olacağını" söyledi.

Borrell, İsrail'in Gazze'deki soykırımının "Dünya için kesinlikle kabul edilemez bir trajedi olduğunu" vurgulayarak, "Bunun devam etmesini yalnızca gelişmiş ülkelerin kamuoyu, yani İsrail'i silahlandıran, besleyen ve destekleyenler engelleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.