Independent’ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Johnson bugün Avam Kamarası’nda oylanacak anlaşmasız Brexit senaryosundan olumlu sonuç alamazsa 14 Ekim’de erken seçime gidilmesi çağrısında bulunacak.

Johnson'ın, 31 Ekim'deki Brexit tarihi öncesinde erken seçime giderek, daha güçlü bir hükümetle ülkeyi AB üyeliğinden ayırmayı planladığı ifade ediliyor.

Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti, Kuzey İrlanda'nın İngiltere ile birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle parlamentoda 1 milletvekili farkla iktidarda bulunuyor.

Brexit süreci

Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.

Johnson, May'in istifa kararı almasının ardından Muhafazakar Parti'nin yaklaşık 150 bin üyesinin oylarıyla başbakanlık görevine seçilmişti.

İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: Independent, AA