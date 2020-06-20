Bolivya'nın başkenti Sucre'nin güneyindeki bir hapishanede isyan çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla sağlık hizmeti almayı ve serbest bırakılmayı talep eden mahkumlar, hapishaneyi ateşe verdi.

Hapishane yetkilileri, mahkumlara gaz bombasıyla müdahale etti. Yerel basında gaz bombası nedeniyle bir mahkumun yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsyanın kontrol altına alındığı açıklandı.

