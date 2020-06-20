Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Bolivya'da mahkumlar hapishaneyi ateşe verdi
Bolivya'daki bir hapishanede, koronavirüs salgını nedeniyle serbest bırakılmak isteyen tutuklular, hapishaneyi ateşe verdi.
Bolivya'nın başkenti Sucre'nin güneyindeki bir hapishanede isyan çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla sağlık hizmeti almayı ve serbest bırakılmayı talep eden mahkumlar, hapishaneyi ateşe verdi.
Hapishane yetkilileri, mahkumlara gaz bombasıyla müdahale etti. Yerel basında gaz bombası nedeniyle bir mahkumun yaralandığı bilgisine yer verildi.
İsyanın kontrol altına alındığı açıklandı.
Etiketler: koronavirüs hapishane bolivyaSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:53
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