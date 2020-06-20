Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu SMDK, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriyeli mültecilerin yaşadıkları sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Katil rejim ve terörün yol açtığı mülteci krizi onuncu yılına giriyor. Suriyeliler modern çağda eşi benzeri görülmemiş şartlarda yaşam mücadelesi verirken, krizin aşılması için sarf edilen uluslararası çabalar henüz istenilen seviyede değil. Sorumlular henüz yargılanmadı ve iç savaştan zarar görenlere de istenilen düzeyde yardımlar ulaşmış değil." ifadeleri yer aldı.

"Felaketin doğuracağı riskler konusunda uyarımızı yeniliyoruz"

Mültecilerin can güvenliğini ve haklarını koruyan uluslararası yasalara ve anlaşmalara saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suriyeli mültecilerin maruz kaldığı felaketin doğuracağı riskler konusunda uyarımızı yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Suriyelilere kapılarını açan ve onlara destek olan ülkelere teşekkür edilirken, uluslararası toplumdan Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, iç savaşın Mart 2011'de başlamasından bu yana 6,7 milyon Suriyeli ülkesini terk ederek, mülteci konumuna düşerken, bunların yarısından fazlasına Türkiye ev sahipliği yapıyor.