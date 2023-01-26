Söz konusu kazaların, 737 Max tipi uçakların uçuş kontrol sistemlerindeki kusurlar nedeniyle yaşandığı belirlenmişti.

Sistemle ilgili bilgileri açıklamadığı belirtilen şirket, 2,5 milyar dolar ödemeyle uzlaşma yoluna gitmişti.

Etiyopya ve Endonezya'daki kazalarda hayatını kaybedenlerin yakınları, ABD'deki mahkemede Boeing temsilcileriyle karşı karşıya gelecek.

Bu durum, şirketin iki kazayla ilgili ilk kez resmen mahkemede suçlanması anlamına geliyor.

İki uçak kazası

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.