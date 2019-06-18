Boeing 737 Max 8 tipi uçaklar, 2 ciddi kaza ile gündeme gelmiş ve havacılık sektöründe infial yaratmıştı. Kazalar üzerine uçak isminin değiştirilmesi fikri de dillendirilmeye başlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nisan ayında Boeing’e çağrı yapmış, 737 Max isminin değiştirilmesini istemişti.

Şirket Sözcüsü, "Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın tüm fikirlerine açığız. Ancak şu an için 737 Max’ın ismini değiştirme planımız yok" açıklamasını yaptı.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Kaynak: Reuters, AA