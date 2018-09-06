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BMGK’nin daimi olmayan 10 üyesinde İdlib uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi olmayan 10 üyesi (E-10), İdlib’deki büyük insani felaketten dolayı derin endişe duyduklarını açıkladı.

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BMGKnin daimi olmayan 10 üyesinde İdlib uyarısı

BMGK E-10 grubunun dönem başkanlığını üstlenen Polonya'nın BM Daimi Temsilcisi Joanna Wronecka, grubun diğer üyeleri Kuveyt, Kazakistan, Hollanda, İsveç, Bolivya, Peru, Fildişi Sahilleri, Ekvador Ginesi ve Etiyopya'nın temsilcileri ile gazetecilerin karşısına çıktı.

Grubun dün İdlib konusunda bir toplantı yaptığını anımsatan Wronecka, "Suriye'nin İdlib ilindeki askeri operasyonların yol açacağı büyük insani felaketten dolayı derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgedeki aktörleri İdlib'te çözüm bulmaya davet ettiklerini dile getiren Wronecka, uluslararası insani hukuk ve insan hakları yasalarına saygı çağrısı yaptıklarını aktardı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in (P-5) yanı sıra, 10 diğer ülke de (E-10) konseye 2 yıllığına seçiliyor.

Kaynak: AA

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