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ABD Başkanı Trump: İdlib’de katliam yapılırsa çok öfkeleniriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejimini İdlib konusunda uyardı. Trump, “Eğer İdlib’de katliam olursa çok öfkeleniriz.” dedi.

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ABD Başkanı Trump: İdlibde katliam yapılırsa çok öfkeleniriz

ABD Başkanı Donald Trump Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el Ahmet el Jaber el Sabah'ı kabulünde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Esed rejimini İdlib konusunda uyaran Trump "Eğer katliam olursa çok öfkeleniriz" dedi.

Trump, İran Cumhurbaşkanı ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Trump "her şey mümkün" cevabını verdi.

“Beşşar Esed’e suikast” iddiası

ABD Başkanı, hakkında yazılan ve Beyaz Saray'daki görüşmeleri ve konuşmaları içerdiği iddia edilen kitapla ilgili sorulardan ise rahatsız oldu. Trump, kitapta iddia edildiğinin aksine Beşşar Esed'e suikast düzenleme konusunun hiç tartışılmadığını söyledi.

11 Eylül'de piyasaya çıkacak "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı kitap , Amerikan kamuoyunda yeni tartışmaların kapısını aralarken, Beyaz Saray kitabın yanlışlarla dolu olduğunu savunuyor.

Kaynak: TRT Haber

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