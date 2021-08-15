Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Türkiye'ye afetlerle ilgili destek mesajı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.
Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kaybı ve altyapı hasarı için üzüntülerini paylaştı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, doğal felaketlerden etkilenen ailelere Guterres'in taziyeleri iletilirken, BM'nin, bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağına vurgu yapıldı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Antonio Guterres
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