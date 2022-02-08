Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 6 Şubat'ta Yüksek Yargı Konseyini feshetme kararı ve konsey üyelerine yönelik internet ortamında gelen tehditlere değindi.

Bachelet, "Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi, Tunus'un uluslararası insan hakları hukuku altındaki sorumluluklarını açık bir şekilde ihlaldir" dedi.

Bachelet, konsey çalışanları hakkında internet ortamında nefret söylemi ve tehdit içerikli kampanyaların da yapıldığı bilgisini paylaştı ve güvenlik güçlerinin, konsey çalışanlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunun altını çizdi.

Bachelet, Tunus Cumhurbaşkanı Said'e, konseyin işleyişini yeniden sağlama çağrısında bulundu.

Tunus’ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurmuş ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Necla Buden Ramazan ile görüşmesinde, 6 Şubat'ta Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurdu.