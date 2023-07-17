BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasını durdurmasına dair "derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Rusya'nın, Karadeniz'in kuzeybatısında deniz ulaşımı güvenliğini sağlama garantisinden vazgeçmesi dahil olmak üzere, Karadeniz tahıl anlaşmasını sonlandırma kararından derin üzüntü duyuyoruz." açıklamasını yaptı.
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Guterres, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurmasına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu karardan "derin üzüntü duyduklarını" belirten Guterres, Birleşmiş Milletler'in, Ukrayna ve Rusya'dan gelen gıda ve gübrenin dünya pazarına engelsiz erişimini kolaylaştırmaya çalışacağını söyledi.