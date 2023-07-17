Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 17.07.2023 17:39

BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasını durdurmasına dair "derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Rusya'nın, Karadeniz'in kuzeybatısında deniz ulaşımı güvenliğini sağlama garantisinden vazgeçmesi dahil olmak üzere, Karadeniz tahıl anlaşmasını sonlandırma kararından derin üzüntü duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

BM'den Rusya'nın tahıl anlaşmasını durdurmasına dair "derin üzüntü duyuyoruz" açıklaması
[Fotograf: Reuters]

Guterres, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu karardan "derin üzüntü duyduklarını" belirten Guterres, Birleşmiş Milletler'in, Ukrayna ve Rusya'dan gelen gıda ve gübrenin dünya pazarına engelsiz erişimini kolaylaştırmaya çalışacağını söyledi.

Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu
Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Ayrıntılar geliyor..

ETİKETLER
Antonio Guterres Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Hong Kong Sağlık Bakanı'ndan, yasak alanlarda sigara içenlere "dik dik bakın" tavsiyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Marmara Bölgesi'ne 'sıcak hava' uyarısı
18:47
Yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklandı
18:47
Rusya: Batı, Rus gıda ve gübresine yaptırım uygulamazsa Tahıl Anlaşması'na döneriz
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da
18:25
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
17:59
Zelenskiy'den, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Rusya'sız devamı için Ukrayna Dışişleri Bakanlığına talimat
Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında
Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında
FOTO FOKUS
Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de 2 noktada alevlerle mücadele sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ