Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, Libya'da taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve daha sonra ilgili ülkelerin katılımıyla üst düzey uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini, Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendiren BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame, başkent Trablus çevresinde devam eden çatışmalarda 106'sı sivil yaklaşık bin 100 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Salame, 40 binden fazla kişinin çatışmalardan doğrudan etkilendiğini belirterek insani durumun da kötüye gittiği uyarısı yaptı.

Libya'da yabancı paralı askerlerin sayısı artıyor

Gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılara rağmen, her iki tarafın da hava saldırılarını artırdığını ifade eden Salame, yabancı paralı askerlerin sayısında da artış olduğunu söyledi.

Libya'da göçmen ve mültecilerin tutulduğu bir kampın, koordinatlar bildirilmiş olmasına rağmen hedef alınmasıyla her iki tarafın da uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini belirten Salame, Libya üzerinden deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışırken boğulan göçmenlerin trajedisine de değindi.

Göçmen ve mültecilerin tutulduğu gözaltı merkezleri kapatılmalı

Beş binden fazla göçmen ve mültecinin gözaltı merkezlerinde tutulduğunu anlatan Salame, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bu kampları acil kapatması göçmen ve mültecileri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Libya'da iç savaş vekalet savaşına evrildi

Libya'da tarafların diğer ülkelerin vekalet savaşını yürüttüğüne dikkati çeken Salame, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen silah ambargosunun ihlal edildiğini ve Libya'ya silah ''aktığını'' söyledi.

Libya teröristlerin barındığı bir liman haline gelmeden tarafların çatışmalara son vermesi gerektiğini vurgulayan Salame, taraflara Kurban Bayramı'ndan önce ateşkes ve sonrasında ilgili ülkelerin katılımıyla uluslararası üst düzey bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA