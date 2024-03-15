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Dünya
AA 15.03.2024 20:08

BM'den İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısına tepki

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de İsrail güçlerinin yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli. Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.

BM'den İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısına tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de yardım beklerken 20 kişinin öldürüldüğüne, 155 kişinin yaralandığına ilişkin haberlerin şoke edici olduğunu belirten Griffiths, "Bu olayların devam etmesine izin veremeyiz." uyarısında bulundu.

BM Raportörü Lawlor, İsrail'in Gazze'de "insan haklarına karşı" savaş yürüttüğünü söyledi
BM Raportörü Lawlor, İsrail'in Gazze'de "insan haklarına karşı" savaş yürüttüğünü söyledi

Griffiths, "İnsanlar, ailelerini sağ tutmaya çalışırken ölmemeli." ifadesini kullandı.

Gazze'de yardım dağıtımının güvenli, onurlu ve öngörülebilir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Griffiths, bunun aksinin vicdana aykırı olduğuna dikkati çekti.

Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerleri biliyor ve kasten hedef alıyor
Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerleri biliyor ve kasten hedef alıyor

Griffiiths, "Savaşın sonlandırılması gerekiyor." mesajını verdi.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler
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