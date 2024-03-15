Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.03.2024 05:46

Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerleri biliyor ve kasten hedef alıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümet: İsrail, yardım beklenen yerleri biliyor ve kasten hedef alıyor
[Fotograf: AA]

Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.

İsmail es-Sevabite, açıklamasında, "Dünya, işgalci İsrail'in suçlarını engellemekten tamamen aciz durumda. Filistin halkımıza yönelik soykırım savaşını durduramamasından ABD yönetimini sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt Kavşağı'nda yardım bekleyen Filistinlilerin tank ve helikopterlerle hedef alındığını ifade eden Sevabite, Gazze Şeridi'nde uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarının yardım dağıtmasının önünü açtıklarını ancak İsrail'in bilinçli olarak Filistin halkına karşı açlık politikasını sürdürdüğünü aktardı.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Somali'de bir otele terör saldırısı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:13
Meksika'da bir çukurda 132 kişiye ait kemikler bulundu
06:08
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
04:55
Somali'de bir otele terör saldırısı düzenlendi
04:34
KADEM'den Times Meydanı'nda Filistinli kadınlarla dayanışma etkinliği
05:38
Paris'te Filistin halkıyla dayanışma gösterisine polis engeli
03:56
İstanbul'da aranan 481 şüpheli yakalandı
Ankara'da hilal gökyüzünü süsledi
Ankara'da hilal gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
İsrail hücumbotları yardımlara ulaşmak üzere sahile akın eden Filistinlilere ateş açtı
İsrail hücumbotları yardımlara ulaşmak üzere sahile akın eden Filistinlilere ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ