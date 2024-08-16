Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2024 14:36

BM'den, İsrail'in "El-Mevasi'nin boşaltılması" çağrısına tepki

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde gidecek bir yerleri olmadığı için aileler arasında korkunun bir kez daha yayıldığını belirtti.

BM'den, İsrail'in "El-Mevasi'nin boşaltılması" çağrısına tepki
[Fotograf: Reuters]

UNRWA sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarının boşaltılmasına yönelik duyurusuna tepki gösterdi.

İsrail'in sözde "insani bölgede" yer alan bazı yerlerin boşaltılması emri verdiğine dikkati çekildi.

Gazze'deki Filistinlilerin inanılmaz ölçekte ölüm ve yıkımın bitmeyen kabusunda sıkıştığı ifade edilen açıklamada, "Ailelerin gidecek yeri olmadığı için bir kez daha korku yayılıyor" denildi.

İsrail ordusu, zorla yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buraların boşaltılmasını istemişti.

Soykırımcı İsrail, El-Mevasi'ye saldıracağını duyurdu
Soykırımcı İsrail, El-Mevasi'ye saldıracağını duyurdu

İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Suriye'de art arda iki deprem: Türkiye'de de hissedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Adana ve Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürüyor
15:35
Dünyada yaklaşık 4,4 milyon kişi güvenilir içme suyuna erişemiyor
15:30
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı
15:32
Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu: GÖKSUR
15:24
Meclis Genel Kurulu'nda kavga
14:56
Aydın'da makilik alanda yangın
Erzurum'un buzdan hazırlanan eserleri, Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak
Erzurum'un buzdan hazırlanan eserleri, Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak
FOTO FOKUS
Gençler gelecek için yapay zekayı seçti
Gençler gelecek için yapay zekayı seçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ