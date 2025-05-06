BM'den İsrail'e tepki: Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesine uzantı olarak, orduya kalan binaların dümdüz edilmesi talimatı verildiğine ilişkin haberler var. Bu durumda Gazze halkının yaşayacağı yer kalmayacak. Sizce bu zorla yerinden etme tanımına girer mi? BM Genel Sekreteri'nin bu duruma tepkisi ne olur ve bunu savaş suçu olarak tanımlar mı?" sorularını yanıtladı.

Olayları savaş suçu olarak tanımlamanın uluslararası mahkemelerce yapıldığını ifade eden Haq, "Ancak biz binaların, kritik altyapıların ve yaşam alanlarının yıkılmasına karşıyız. Gazze halkının yaşayabileceği yerlerin muhafaza edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Haq, Gazze'deki yıkım ve insanların yerlerinden edilmesine başından beri karşı çıktıklarını anımsattı.

"Kararın mahkemelerce verildiğini biliyorum ancak Genel Sekreter örneğin Ukrayna ya da Sudan'da olmak üzere başka durumlarda savaş suçlarına karşı uyarıda bulundu. Bu durumda da Gazze halkının yaşayacağı bina kalmaması ve zorla yerinden edilmelerine karşı savaş suçu uyarısı yapar mı?" sorusuna ise Haq, "Her türlü zorla yerinden etme savaş suçudur ve uluslararası hukuk uyarınca da böyle değerlendirilir." ifadesini kullandı.

Haq, sürecin nasıl işleyeceğini ise yine mahkemelere bırakacaklarını kaydetti.

"Zaman daralıyor, insani yardım operasyonları çökmek üzere"

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Haq, İsrail'in Gazze'de sürekli olarak BM insani yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.

Haq, BM ve ortaklarının 9 haftadır hayat kurtarıcı yardım dağıtımı için elinden geleni yaptığını belirterek, "Ancak zaman daralıyor. İnsani yardım operasyonları çökmek üzere." dedi.

İsrail üzerinde nüfuzu olan ülkelere çağrıda bulunan Haq, söz konusu ülkelerin insani yardımların tekrar girişi için İsrail'e baskı yapması gerektiğini söyledi.