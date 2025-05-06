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Dünya
AA 06.05.2025 20:15

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

Kuveyt Özel Sahra Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombaladı. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un güneydoğusundaki Fahari beldesi ile güneybatısındaki Kayzan Raşvan bölgesini hedef alan İsrail saldırılarında ise 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Avde Ehli Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Sevarha Okulu yakınlarındaki bir eve düzenlediği saldırıda biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçusu Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira'nın kuzeyinde yer alan bir evi top atışıyla vurdu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunu da topçu atışlarıyla hedef aldı. Kentin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesinde Eş-Şa'f bölgesine dronla düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü. Ayrıca alınan bilgiye göre, İsrail saldırısında daha önce yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Kuzeydeki Beyt Hanun'a düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, Beyt Lahiya'nın batısındaki Es-Salatin Mahallesinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr el-Belah kentinin güneyinde "Beşir" ailesine ait evi hedef alan saldırıda 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir okula düzenlediği saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı okulu vurdu.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 22 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

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