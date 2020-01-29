BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki insani durum hakkında bilgilendiren BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcok, ülkenin kuzeybatısında, özellikle de İdlib'de insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Maarratünnuman, Serakib ve Halep'in batısında çatışmaların arttığını belirten Lowcock, ''15-23 Ocak tarihlerinde çoğu kadın ve çocuk en az 81 sivilin çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini'' söyledi.

Lowcock, ''Suriye hükümeti ve destekçilerinin yüzlerce hava saldırısı düzenlediği İdlib'in güneyinden alarm verici haberler geliyor.'' ifadesini kullandı.

Halep'te de diğer silahlı grupların çatışmalara devam ettiğini aktaran Lowcock, yüz binlerce sivilin hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Lowcock ayrıca, son 2 günde 20 bin, son 2 ayda ise 390 bin kişinin saldırılardan kaçmak zorunda kaldığını ve yerinden edildiğini söyledi.