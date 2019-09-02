Hindistan'ın doğusundaki Assam eyaletinde 1,9 milyon kişi, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayıklamak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakılmıştı.

Konu hakkında Cenevre’de açıklamalarda bulunan BMMYK Filippo Grandi, bölgeye dair endişesini dile getirdi.

Grandi, “Çok sayıda insanın vatandaşlığını ortadan kaldıran her türlü süreç, vatansızlığı bitirmeyi amaçlayan küresel çaptaki çabaları boşa çıkaracaktır” dedi.

Hindistan'a bu durumu ortadan kaldırması çağrısında bulunan Grandi, "bilgiye yeterli düzeyde erişim, ücretsiz avukat hizmeti ve yasal başvurunun yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi" gerekliliğine vurgu yaptı.

İtiraz süresi 120 gün

Eyalet İçişleri Bakanlığı, listede yer almayan 1,9 milyona yakın kişinin 120 gün içinde Yabancılar Mahkemeleri'ne itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

Assam eyaletine özel olan listenin ilk hali 1951'de hazırlanmıştı. Bugün hazırlanan listede, 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelen kişiler ile, 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

Kaynak: AP, AA