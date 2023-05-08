Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2023 21:26

BM'den Hartum Büyükelçisi'ne yapılan saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun da bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırıyı kınadı.

BM'den Hartum Büyükelçisi'ne yapılan saldırıya kınama
[Fotograf: Reuters]

Diplomatik konvoyun hedef alınmasına ilişkin BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Hafta sonu Türk diplomatik konvoya yapılan saldırı da dahil olmak üzere diplomatik personele yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Haq, bu tür saldırıların detaylı bir şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisinin konvoyuna saldırı

Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyundaki büyükelçilik aracına elçilik yakınlarında ateş açılmıştı.

Çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Büyükelçi Çobanoğlu'nun bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin "Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya korumalar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok." demişti. 

ETİKETLER
Son Dakika Birleşmiş Milletler Sudan
Sıradaki Haber
Çin, COVID-19'u "B sınıfı salgın hastalık" olarak sınıflandırmayı sürdürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:05
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Deprem bölgesine yatırım sürüyor, öncelikli olarak depremzedelere istihdam sağlanacak
21:50
AB, İsrail’deki Avrupa Günü diplomatik resepsiyonu aşırı sağcı bakanın katılımı nedeniyle iptal etti
21:45
Litvanya Cumhurbaşkanı: AB'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesini sağlamalıyız
21:38
Türk kara sularına geri itilen 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
21:28
Sinan Oğan: Bu seçim sürecinden inşallah biz zaferle çıkacağız
21:17
TCG ANADOLU'ya ziyaretler devam ediyor
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza
Nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza
FOTO FOKUS
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ