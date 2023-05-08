BM'den Hartum Büyükelçisi'ne yapılan saldırıya kınama

Diplomatik konvoyun hedef alınmasına ilişkin BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Hafta sonu Türk diplomatik konvoya yapılan saldırı da dahil olmak üzere diplomatik personele yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Haq, bu tür saldırıların detaylı bir şekilde soruşturulması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisinin konvoyuna saldırı

Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyundaki büyükelçilik aracına elçilik yakınlarında ateş açılmıştı.

Çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Büyükelçi Çobanoğlu'nun bulunduğu diplomatik aracı hedef alan saldırı için birbirini suçlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açılmasına ilişkin "Hiçbir kardeşimizde, büyükelçimizde veya korumalar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok." demişti.