Suudi Arabistan: Sudan'daki tarafların Cidde'deki görüşmeleri sürüyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve ABD Sudan'daki tarafları etkili bir ateşkes sağlanması, genişletilmiş müzakereler için bir zaman çizelgesi belirlenmesi ve acil insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması için çaba sarf etmeye çağırdı.

Açıklamada, Cidde'deki görüşmelerde Sudanlı tarafların "halkın acılarının hafifletilmesi için insani yardımların ulaştırılmasına yönelik bir güvenlik anlaşmasına varılması, zorunlu hizmetlerin yeniden sağlanması konusunda sorumluluklarını teyit ettiği" aktarıldı.

Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerinin 6 Mayıs'ta ön görüşmelere başladığı hatırlatılan açıklamaya göre, 7 Mayıs'ta devam eden görüşmeler önümüzdeki günlerde de sürecek.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.