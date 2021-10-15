Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Afganistan'a insani yardım: Uçak Özbekistan'a ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletlerin Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemesi taşıyan ilk uçak, Özbekistan'a ulaştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Orta Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, BM’nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağın, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz Havalimanı'na indiği kaydedildi.
32 tondan oluşan insani yardım temel ihtiyaç ürünlerinden oluşuyor.
Yardım Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ulaştırılacak
Açıklamada, insani yardımın Tirmiz Havalimanı'ndaki lojistik merkezinde tırlara yüklenerek Termez-Hayratan sınır kontrol noktasından Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ulaştırılacağı ifade edildi.
Daha önce BM, Afgan halkına gönderilecek insani yardım malzemeleri yüklü üç uçağın Tirmiz'e uçacağını açıklamıştı.
Etiketler: Afganistan Birleşmiş Milletler Özbekistan
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