Afganistan'da Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'nin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

47 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtti.

Yerel yetkililer, saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Geçen hafta da camiye saldırı olmuştu

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye geçen hafta bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Saldırıları DEAŞ üstlenmişti

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.