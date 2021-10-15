Kazakistan'da 2022 itibarıyla yabancı aşılar ücretli olacak
Kazakistan'da koronavirüse karşı geliştirilen yabancı aşılar 2022 itibarıyla ücretli olacak.
Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren sadece yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Sputnik V aşısının ücretsiz uygulanmasına devam edileceğini duyurdu.
Tsoy, ülkede, 2022'de yurt dışından getirilen yabancı COVID19 aşılarına erişimin ücretli olacağı bilgisini paylaşarak şunları dile getirdi:
"Kazakistan'da klinik etkisi kanıtlanmış yerli aşımızı üretebildiğimiz için, söz konusu aşıyı garantili bir şekilde ücretsiz temin edebiliriz. Diğer aşılara ise piyasada ticari dolaşımına erişim sağlanacak."
Kazakistan'da COVID-19'a karşı yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Rus aşısı Sputnik V'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünce onaylanan Sinopharm, CoronaVac ve Hayat-Vax aşıları kullanılıyor. Gelecek ay ise ülkeye Pfizer aşının tedariki bekleniyor.
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