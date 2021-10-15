Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren sadece yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Sputnik V aşısının ücretsiz uygulanmasına devam edileceğini duyurdu.

Tsoy, ülkede, 2022'de yurt dışından getirilen yabancı COVID19 aşılarına erişimin ücretli olacağı bilgisini paylaşarak şunları dile getirdi:

"Kazakistan'da klinik etkisi kanıtlanmış yerli aşımızı üretebildiğimiz için, söz konusu aşıyı garantili bir şekilde ücretsiz temin edebiliriz. Diğer aşılara ise piyasada ticari dolaşımına erişim sağlanacak."

Kazakistan'da COVID-19'a karşı yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Rus aşısı Sputnik V'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünce onaylanan Sinopharm, CoronaVac ve Hayat-Vax aşıları kullanılıyor. Gelecek ay ise ülkeye Pfizer aşının tedariki bekleniyor.