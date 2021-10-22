Suriye Anayasa Komitesinin 6'ncı tur toplantılarını sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.

Ayrıca Pedersen "Yeni bir metin sunmamaya karar veren rejim delegasyonuydu." açıklamasını yaptı.