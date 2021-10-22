Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'deki Suriye görüşmeleri hayal kırıklığıyla sonuçlandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık" dedi.
Suriye Anayasa Komitesinin 6'ncı tur toplantılarını sona erdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi altıncı tur görüşmelerinin hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirterek, "Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık." dedi.
Ayrıca Pedersen "Yeni bir metin sunmamaya karar veren rejim delegasyonuydu." açıklamasını yaptı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Son Dakika Suriye
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