Konsey’de, "Arria formula" olarak bilinen ve ülkeler arasında uzlaşı olmadığı zaman resmi format dışında düzenlenen toplantıda Kuzey Kore’deki insan hakları ve silahlanma programı tartışıldı.

Japonya ve Güney Kore’nin desteği ile ABD ve Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda ABD Büyükelçisi, Pyongyang rejiminin ülkedeki insan hakları ihlallerini sakladığını öne sürerek, “Duyabildiğimiz korkunç ihlallerin dışında, asla duyamayacağımız, gün ışığı görmeyecek sayısız hikayeler var.” dedi.

Thomas-Greenfield, Kuzey Kore’nin sistematik, geniş ve kabul edilemez insan hakları ihlallerinin BM raporlarına da girdiğini kaydederek, şu an ülkede işkenceye maruz kalan 80 binden fazla siyasi mahkum olduğunu söyledi.

“Kim Jong Un, insanlık yerine füzeleri seçiyor”

Kuzey Kore’nin toplu imha silahları ve balistik füze programının uluslararası barış ve güvenliğe tartışmasız şekilde tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Thomas-Greenfield, “Kuzey Kore’nin kitle imha silahlarının peşinde koşması her zaman insan haklarının ve kendi halkının gereksinimlerinin önüne geçmektedir.” diye konuştu.

Thomas-Greenfield, Kuzey Kore’de 10 milyondan fazla gıda güvenliği olmayan insanın yaşadığını ve gıda dağıtım politikalarının ordunun lehine yapıldığını savunarak, “Kim Jong Un, beslenme yerine silahlanmayı, insanlık yerine füzeleri seçiyor.” şeklinde konuştu.

Her bir Güvenlik Konseyi üyesinin Kuzey Kore’nin insan hakları ihlallerini ve yasa dışı silahlanma programını önleme konusunda yükümlülüğü olduğunu belirten ABD Büyükelçisi, isim vermeden bazı konsey üyelerini de “Kuzey Kore rejimine kalkan olmakla” eleştirdi.

Thomas-Greenfield, "Bugün için bile, bir daimi üye, bu toplantının BM Web TV aracılığıyla halka açık olarak yayımlanmasını engelledi. Bu, Kuzey Kore'nin vahşetini dünyadan gizlemeye yönelik başka bir girişim." ifadelerini kullandı.

Çin, toplantının BM televizyonundan yayımlanmasına karşı çıkmıştı.