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Dünya
AA 04.07.2023 16:34

BM, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış sebebiyle "alarma" geçti

Birleşmiş Milletler (BM), Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış nedeniyle "alarm" durumunda olduklarını bildirdi.

BM, Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesindeki artış sebebiyle "alarma" geçti
[Temsili fotoğraf: Reuters]

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, yaptığı açıklamada, Türk Sahil Güvenliğinin son raporlarından haberdar olduklarını söyledi.

Mantoo, hem kara hem de deniz sınırlarına itilen Avrupa'daki mülteci ve sığınmacıların, sınır dışı edilme ve geri itilme sıklığının artması hususunda "alarm" durumunda olduklarını ifade etti.

Söz konusu devletleri, bu faaliyetleri durdurmaya çağırdıklarını vurgulayan Mantoo, "Devletler, taahhütlerini yerine getirmeli ve yaşam ile sığınma hakkı da dahil temel insan haklarına saygı göstermelidir." dedi.

Mantoo, 14 Haziran'da Yunanistan açıklarında 82 kişinin ölümüne sebep olan göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması ve Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına itmesine ilişkin soruya, "Bu trajik olayın ardından ortaya çıkan raporlar ve tanıkların ifadelerinden büyük endişe duyuyoruz." yanıtını verdi.

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Olayla ilgili soruşturma açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mantoo, soruşturmanın teknenin alabora olması ve trajik can kaybına yol açan koşulların tespit edilmesi için tarafsız ve bağımsız yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mantoo, söz konusu olayda etkilenenlere, soruşturma bağlamında seslerinin duyulması ve güvenliklerinin sağlanması için fırsat tanımasının önemine işaret etti.

Yunanistan açıklarındaki facia

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre, teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

Yunanistan 84 göçmeni Türk kara sularına itmişti

2 Temmuz'da, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 84 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarılmıştı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirlemişti.

Kıyıya getirilen 84 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edilmişti.

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