BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'de çatışan tüm tarafların uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmesinden büyük endişe duyduklarını söyledi.

Hurtado, Yemen'deki silahlı grupların sahip oldukları bölgeleri kontrol ederken insan haklarına saygı göstermediğini ve en büyük bedeli sivillerin ödediğini vurguladı.

“Adil yargılanma standartlarına uymayan yargı süreci” vurgusu

Husilerin Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Sammad'ı öldürmekle suçlanan 9 kişinin 18 Eylül'de idam edildiğini anımsatan Hurtado, bunlardan birinin çocuk olduğunu açıkladı.

Hurtado, sanıkların, anayasal haklarının ihlal edildiği ve uluslararası hukukta adil yargılanma standartlarına uymayan yargı sürecinde ölüme mahkum edildiğine işaret etti.

"Çocukların infazı kesin olarak yasak"

Sanıkların ayrıca işkence ve baskı altında zorla itirafları alınarak idam edildiklerine dair raporlarlar olduğunu ifade eden Hurtado, yargılamanın çeşitli aşamalarında bir avukattan yardım alma haklarının da reddedildiğini söyledi.

Sözcü Hurtado, uluslararası hukukta adil yargılanma ve yasal süreç standartlarına uygunluk da dahil olmak üzere, ölüm cezasının uygulanması için çok katı koşullar bulunduğunu, çocukların infazının ise kesin olarak yasaklandığını vurgulayarak, "Silahlı çatışma (savaş) bağlamında, yargı güvencesi olmaksızın infazın gerçekleştirilmesi de uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir ve savaş suçu teşkil eder" uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, Husilere bağlı sözde savcılığının, Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı koalisyon güçlerine bağlı bir hücrenin üyesi olmak ve Sammad'a yönelik suikasta karışmakla suçlanan Hudeyde kenti sakinlerinden 9 kişiyi kurşuna dizerek idam ettiği açıklanmıştı.

Husilerin siyasi kadrosu içinde önde gelen isimlerden olan Sammad, koalisyon güçlerinin 19 Nisan 2018'de Hudeyde'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.