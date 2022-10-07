BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Harkiv'de Ukrayna'nın kontrolüne geçen kentlerdeki son durumu değerlendirdi.

Harkiv'e bağlı Izium kentinde kalan 9 bine yakın sivilin hayatta kalabilmek için insani yardıma muhtaç olduğu bilgisini paylaşan Laerke, "Marketler ve alışveriş merkezleri ya yıkılmış ya kapatılmış halde. Aileler, temel gıda ve tıbbi ekipmanları paylaşabilmek için şehir meydanında toplanıyor" dedi.

Laerke, Kupiansk kentinde ise savaşın ardından 28 binden 4 bine düşen nüfusun, bölgede ufak çaplı devam eden çatışmalar nedeniyle halen mağdur durumda olduğunu belirtti.

Harkiv'in kurtarılan bölgelerinde yaklaşık 140 bin kişinin yaşadığını aktaran Laerke, "Buradaki sivillerin gıda, su, gaz, elektrik ve tıbbi hizmetlere ulaşımı son derece sınırlı halde" ifadesini kullandı.

Laerke, şimdiye kadar 73 binden fazla sivile gıda yardımı yapıldığını, bunun yanı sıra 12 binin üzerinde hijyen ve mutfak ekipmanı ile 15 bin civarında battaniye dağıtıldığını aktardı.

Yaklaşık 10 bin kişiyi tedavi etmeye yetecek tıbbi ekipmanın da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Laerke, BM'ye bağlı kuruluşların insani yardımının süreceğinin altını çizdi.