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Dünya
AA 12.02.2024 19:18

BM: Ukrayna'da barışı sağlamak için sorunun kökenine inmemiz gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da çatışmanın sonlandırılması ve barışın sağlanması için barış anlaşmasının yeterli olmayacağını, sorunun kökenine inilmesi gerektiğini bildirdi.

BM: Ukrayna'da barışı sağlamak için sorunun kökenine inmemiz gerekiyor
[Fotograf: Reuters]

BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın talebiyle düzenlenen Ukrayna oturumunda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı "işgalinin" üzerinden 2 yıl geçmek üzere olduğunu anımsatan Jenca, diğer taraftan ülkede çatışmanın 2014'e kadar geriye gittiğini unutmamak gerektiğini vurguladı.

Jenca, Ukrayna'daki savaşın artan şiddetinden ve siviller üzerindeki etkisinden endişe duyduklarını aktararak, giderek adil ve kalıcı çözümün baltalandığını dile getirdi.

"Barış anlaşmalarının tek başına şiddeti sonlandırmak için yeterli olmayacağını biliyoruz. Barış süreçleri sorunun kökenine inmeli." uyarısında bulunan Jenca, toplumun tüm kesimlerinin sürece eşit şekilde dahil edilmesinin de önemine vurgu yaptı.

Jenca, Ukrayna için temel ihtiyacın BM Şartı, BM Güvenlik Konseyi Kararları ve uluslararası hukuka uygun kalıcı ve kapsamlı barış olduğunun altını çizerek, gerginliği azaltma ve diplomatik çabaları artırma çağrısında bulundu.

"Ukrayna'da barış, Kiev'in Minsk Anlaşması'nı yerine getirmesiyle sağlanabilirdi"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oturumu Ukrayna'nın Minsk Anlaşması'nı ihlallerini hatırlatmak için istediklerini belirtti.

Nebenzia, "Ukrayna'da barış, Kiev'in Minsk Anlaşması'nı yerine getirmesiyle sağlanabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın garantörleri olan Fransa, Almanya ve Polonya'nın da anlaşmaya uyma niyetinde olmadığının açık olduğunu ve dinginlik dönemini Ukrayna ordusunu tekrar silahlandırmak için kullandıklarını savunan Nebenzia, "Eğer anlaşmaya uyulsaydı, Ukrayna'daki bu trajedi meydana gelmezdi. ABD ve Batı'nın Ukraynalı sivillerin hayatı pahasına kendi jeopolitik amaçlarını gerçekleştirmek için kullandıkları trajedi." dedi.

"Akan kanın ve savaşın tek sorumlusu Rusya"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, "Bu savaş, gerçekten bir trajedi ancak akan kanın ve savaşın tek sorumlusu Rusya." dedi.

"Rusya ne kadar uğraşırsa uğraşsın gerçekleri değiştiremeyecek." diyen Wood, Rusya'nın Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini ve Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.

Wood, Ukrayna'nın sadece BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca toprak bütünlüğü ve özgürlüğünü savunduğunu kaydetti.

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