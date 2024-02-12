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Dünya
AA 12.02.2024 18:58

Kassam Tugayları, Han Yunus'ta 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 İsrail askerini öldürdüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları, Han Yunus'ta 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu
[Fotoğraf: Kassam Tugayları (Arşiv)]

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki çatışmalara işaret edildi.

Han Yunus'un doğu kesiminde yer alan Absan el-Kebire bölgesinde İsrail ordusundan 10 askeri öldürdükleri aktarılan açıklamaya göre, söz konusu askerler sıfır mesafeden etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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