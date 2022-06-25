Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York genel merkezindeki günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki son insani durum hakkında bilgi verdi.

Dujarric, "Bugün itibarıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dört ay doldu. BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad, savaşın 12 milyondan fazla Ukraynalıyı yerinden ettiğini ve buna kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi." dedi.

"Şu ana kadar temel konularda destek için 9 milyon kişiye ulaşıldı"

BM'nin, Ukrayna hükümetinin yanı sıra bölgede 300’den fazla sivil partner ile yakın olarak çalıştığını kaydeden Dujarric, şu ana kadar temel konularda destek için 9 milyon kişiye ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Ukrayna'nın doğu bölgelerinde acil yardıma ihtiyacı olan sivillere insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulunmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.