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Dünya
AA 02.04.2024 14:59

BM, Ukrayna'da 10 bin 500'den fazla sivilin öldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da 10 bin 500'den fazla sivilin öldüğünü ve 20 binden fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

BM, Ukrayna'da 10 bin 500'den fazla sivilin öldüğünü açıkladı
[Fotograf: AA]

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 55. Oturumu kapsamında "Ukrayna'da insan hakları" başlığıyla yayımlanan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) raporuna ilişkin interaktif diyalog toplantısı düzenlendi.

Toplantıda video mesajı yayımlanan Türk, Ukrayna'da her gün yaşanan insani acılarla ilgili yürek parçalayıcı hikayeler duyduklarını kaydederek, "Korkarım dünya bu krize karşı hissizleşti." dedi.

Türk, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın iki yılı geride bıraktığını hatırlatarak, bu sürecin büyük acılar ve kayıplarla geçtiğini belirtti.

Ukrayna'da 10 bin 500'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve 20 binden fazla yaralının olduğunu söyleyen Türk, gerçek sayıların daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Türk, geçen hafta itibarıyla Ukrayna genelindeki çatışmaların giderek arttığının altını çizerek Ukraynalı çocukların kendi dillerinde eğitim alma hakkından mahrum bırakıldığını vurguladı.

 

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