Rochdi Çarşamba günü Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "güvenli bölge" kurulması konusunda vardığı anlaşmaya dikkat çekti.

Rochi, "İnsani aktörler, yıllarca süren askeri faaliyet, yer değiştirme, kuraklık ve sel olaylarına tanık olan bölgede ciddi insani sonuçlara yol açacak olası askeri müdahale önerilerinden büyük kaygı duyuyor" dedi.

Ankara ve Washington Çarşamba günü güvenli bölgenin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için en kısa zamanda Türkiye'de müşterek harekât merkezinin kurulması konusunda anlaşmışlardı.

Kaynak: Reuters