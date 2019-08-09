Hacı adayları heyecanla Vakfe gününü bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Arafat'ta vakfe için hazır. Kutsal topraklarda bulunan 85 bin Türk hacı adayı Mekke-i Mükerreme'de Arafat'ın yaklaşmış olmasının heyecanını yaşıyor.

Yarın milyonlarca Müslüman, Arafat vakfesi yapacak. Hacı adayları, yarın ''diriliş ve mahşeri'' yaşayacak.

Hacı adayları arife günü öğle saatlerinde Arafat'ta olacak. Akşam saatlerinde ise Müzdelife'ye geçecek. Arafat ve Müzdelife Vakfelerini yapan hacı adayları geceyi Müzdelife'de geçirecek.

Hacı adayları, arife günü öğle vaktinde, öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek (Cem-i Takdim) kılacak. Daha sonra Müzdelife'ye hareket edecek adaylar, burada akşamı yatsı namazıyla birleştirerek (Cem-i Tehir) kılacak. Adaylar, hac görevinin vaciplerinden Müzdelife vakfesini yaptıktan sonra da Mina'ya hareket ederek şeytan taşlayacak.

Kurbanları kesilen hacı adayları hacı olacak.

Hazreti Muhammed’in Arafat vakfesini yaptığı Cebel-i Rahme (Rahmet Tepesi), Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten indikten sonra dünyada ilk defa buluştukları yer olarak biliniyor. Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre güneydoğusunda bulunan Arafat'taki Cebel-i Rahme'de dikili beyaz bir sütun bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber