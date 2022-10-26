BM Genel Sekreteri Somali Özel Temsilcisi James Swan, basına yaptığı açıklamada, Somali'de artan insani krize dikkati çekti.

Ülkenin özellikle Eş-Şebab terör örgütü kontrolündeki ya da saldırısı altındaki bölgelerde 1 milyona yakın kişinin kuraklıktan etkilendiğini belirten Swan, örgüte, insani yardımlara izin verilmesi çağrısı yaptı.

Swan, Afrika Boynuzu ülkelerinde yaklaşık 7 milyon kişinin kuraklıktan etkilendiğini ve çoğunluğu çocuk, binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, milyonlarca kişiyi etkiledi.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.