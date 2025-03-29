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Dünya
AA 29.03.2025 11:56

BM: Rumeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınması uluslararası hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, ABD'deki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rumeysa Öztürk'ün ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmasının uluslararası hukukla bağdaşmadığını söyledi.

BM: Rumeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınması uluslararası hukuka aykırı

ABD'de doktora eğitimi gören Rumeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

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"Tutuklama keyfidir"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Öztürk'le ilgili "Öztürk ve diğer öğrencilerin 'Hamas yanlısı/İsrail karşıtı' olarak damgalanması, bu şekilde muamele görmesi ve sınır dışı edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, milliyeti ne olursa olsun herkesin, misilleme korkusu olmadan ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı gibi belirli özgürlüklere sahip olduğunu hatırlatan Throssell, "Uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunan insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin herhangi bir davranıştan dolayı tutuklama keyfidir." ifadesini kullandı.

Throssell, ABD'nin taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin (ICCPR), bir ülkenin bu konudaki yükümlülüklerini belirlediğini kaydederek, "Örneğin, ICCPR ifade özgürlüğü ve barışçıl toplantı haklarının yanı sıra bir ülkede yasal olarak bulunan vatandaş olmayanların haklarını keyfi sınır dışı edilmekten korur ve tüm vatandaş olmayanlar dahil herkesi ayrımcılığa karşı korur" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı vize iptali doğruladı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, dün bir soru üzerine, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini doğrulamış ve "Size üniversite kampüslerimizi yerle bir eden bir sosyal aktivist olmanız için değil, gelip eğitim almanız ve bir derece almanız için vize verdik." ifadesini kullanmıştı.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

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