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Dünya
AA 06.05.2024 16:25

BM, Refah'taki insanların yeniden zorla yerinden edilmelerinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırıları nedeniyle buradaki insanların bir kez daha yerinden edilmelerinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

BM, Refah'taki insanların yeniden zorla yerinden edilmelerinden endişeli

IOM, X sosyal medya platformundan, Refah'taki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"Refah'ta artan çatışmalar nedeniyle zaten yerinden edilmiş kişilerin bir kez daha zorla yerlerinden edilmelerinden derin endişe duyuyoruz." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, Gazzelilere, sığınabilecekleri hiçbir güvenli yer bırakılmadığı kaydedildi.

Gazze'deki insani durumun felaket düzeyine ulaştığı vurgulanan paylaşımda, daha fazla acı ve can kaybına yol açacak yeni bir gerilimin kaldırılamayacağının altı çizildi.

Paylaşımda, "İnsani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması kesinlikle kritik önem taşıyor. Uluslararası insancıl hukuka uygun olarak, IOM acilen yardıma sınırsız erişim çağrısında bulunuyor. Bu, ihtiyaç sahiplerinin ümitsizce ihtiyaç duydukları hayat kurtarıcı desteğe erişebilmelerini sağlamak için çok önemli." değerlendirmesi yapıldı.

İsrail ordusu, sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

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