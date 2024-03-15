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Dünya
AA 15.03.2024 21:15

BM: Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı için feci sonuçları olur

Birleşmiş Milletler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." uyarısında bulundu

BM: Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı için feci sonuçları olur
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onayına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, bunun, son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Dujarric, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur." ifadesini kullanarak bunun engellenmesini umduklarını dile getirdi.

BM'den İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısına tepki
BM'den İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik saldırısına tepki

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığını duyurmuştu.

İsrail, kara saldırısı öncesi Refah'taki sivilleri "insani adalara" yönlendireceğini iddia etti
İsrail, kara saldırısı öncesi Refah'taki sivilleri "insani adalara" yönlendireceğini iddia etti

Yapılan açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

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Birleşmiş Milletler İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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