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Dünya
AA 29.02.2024 17:10

BM Raportöründen İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldürmesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu kabusun artık sona ermesi gerektiğini belirtti.

BM Raportöründen İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen sivilleri öldürmesine tepki
[Fotograf: AA]

Albanese, açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik 4,5 aydır devam eden saldırılarının ardından yaşanan kıtlığın çocukları öldürmeye başladığını ve çaresiz Filistinlilerin hayatta kalabilmek ve gıda yardımı toplamak üzere toplandığını bildirdi.

İsrail güçlerinin bir araya gelen Filistinlilere ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünün ve yüzlerce kişinin yaralandığının rapor edildiğini belirten Albanese, "Bu kabul sona ermeli." dedi.

İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı
İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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