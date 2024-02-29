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Dünya
AA 29.02.2024 16:44

Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla halkı açlığa sürüklediği ve insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla "sınırlı miktarda" gıda yardımı ulaştırıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı

Görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kalibu Tepesi, Talim Kavşağı ve Ummu'n Nasr köyü çevrelerine gıda kutuları bırakıldığını söyledi.

Bölgenin yaşadığı zor şartlara dikkati çeken tanıklar, kim tarafından gönderildiği bilinmeyen yardımların "son derece sınırlı miktarda" olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine uçaklarla insani yardım bırakıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlattığı ve ablukasını sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine ikinci kez havadan yardım indirilmiş oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN, uyruğu belli olmayan bir uçağın dün Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardım indirdiğini duyurmuştu.

Hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellediği için yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.​​​​​​​

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı

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