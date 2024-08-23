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Dünya
AA 23.08.2024 06:14

BM raportörü Albanese: İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal koşulları oluşturmaya çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal ve daha fazla toprak gaspı için koşullar oluşturmaya çalıştığını bildirdi.

BM raportörü Albanese: İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal koşulları oluşturmaya çalışıyor

Albanese, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Müzakerelerde tarihin tekerrür ettiğini belirten Albanese, "İsrail, Filistin'in geri kalan kısımlarına sahip olmak için müzakereleri kullanıyor. İsrail, ateşkes müzakereleri kılıfıyla kalıcı işgal ve daha fazla toprak gaspı için koşullar oluşturmayı deniyor." ifadelerini kullandı.

Albanese, Filistin tarihine aşina olanların, İsrail'in yasadışı işgali altında Filistinlilere neler olduğunu ve yerleşimci sömürgeciliğin örneğinin farkında olacağını bildirdi.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

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