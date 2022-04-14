BM: Nijerya'daki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 500'den fazla okul kapandı

BM Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), Nijerya'nın kuzey bölgelerindeki okullar ve diğer eğitim öğrenim tesislerine yönelik artan saldırıların Nijerya'nın geleceği için endişe verici olduğu belirtildi.

Ülkedeki saldırılar nedeniyle bir yılda 11 bin 536 okulun kapatıldığı kaydedilen açıklamada, bunun yaklaşık 1,3 milyon çocuğun eğitimini etkilediği ifade edildi.

Açıklamada, güvenlikleri sağlanmadığı sürece çocukların, öğretmenlerin ve okulların silahlı kişilerin saldırılarına uğramaya devam edeceği vurgulandı.

Son bir yılda 1436 öğrenci ve 17 öğretmen kaçırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, ülkede son bir yılda 1436 öğrenci ve 17 öğretmenin kaçırıldığını, bunlardan 16'sının hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Okullara yönelik saldırıların ve öğrencilerin kaçırılmasının bir eğitim hakkı ihlali olduğunun ve kabul edilemeyeceğinin altını çizen Hawkins, "Bu saldırıların kurbanlara verdiği psikolojik zarar hesaplanamaz ve telafisi de mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.