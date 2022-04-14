İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu gece ve sabah saatlerinde Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems mülteci kampına düzenlenen baskında, içinde "iki adet silah, şarjör yüklü bir yelek ve ordu üniformaları bulunan bir sandığın" ele geçirildiği iddia edildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın ortasında Beytüllahim kenti yakınlarında Beyt Zekeriya beldesine baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria genelinde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Batı Şeria'da artan gerilim

İsrail'de son üç haftada üçü silahlı dört saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. Son iki silahlı saldırının faillerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'den gelmesiyle gözler bu şehre çevrildi.

İsrail ordusunun bu ay başından itibaren Cenin ve çevresine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ayrıca İsrail ordusunun Batı Şeria'da baskıyı artırması üzerine çıkan son olaylarda 22 Filistinli, İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'ya müdahalelerinin artmasıyla çarşamba ve perşembe biri çocuk toplam 5 Filistinli hayatını kaybetmişti.