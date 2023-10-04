BM: Myanmar'da ülke içinde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edilmiş durumda

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Myanmar ile ilgili yeni rapor yayımladı.

Raporda, "Myanmar'da devam eden çatışmalar ve muson selleri, yeni yer değiştirmelere, sivil kayıplarına ve sivil mülklerin tahrip olmasına neden olmayı sürdürüyor. Bu durum Myanmar'da zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştiriyor. Yaklaşık 2 milyon kişi şu anda istikrarsız koşullar altında ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve hayat kurtarıcı yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadeleri yer aldı.

Raporda, yerel ve uluslararası insani yardım ortaklarının, derinleşen ihtiyaçlara yönelik yardım ölçeklerini artırmaya devam ettiği ve 2023'ün ilk yarısında en az 1,8 milyon kişiye ulaşıldığı kaydedildi.

BM'nin Myanmar'da mayısta yaşanan Mocha Kasırgası ve 2023 yılı insani müdahale planı kapsamında başlattığı 887 milyon dolarlık yardım çağrısının ise yalnızca yüzde 28'lik kısmının finanse edildiği belirtilen raporda, ülkedeki insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için ek mali desteğe ihtiyaç olduğu da aktarıldı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.